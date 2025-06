RFV Il CNB di Calamai: "Sarri, quante emozioni per Firenze: per la Viola un'occasione persa"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così della possibilità svanita per la Fiorentina di ingaggiare Maurizio Sarri: "Non entro nell'aspetto più tecnico della rivelazione di Sarri e delle scelte della Fiorentina. Il mio ragionamento è emotivo. Chi era insieme a me con Sarri ieri ha visto un uomo che si è emozionato nel ringraziare il popolo viola per come lo ha accompagnato in questo lungo anno per le attenzioni.

Un anno che per lui è stato durissimo perché l'ha portato a perdere figure importantissime in famiglia, ad avere problemi con la moglie e a fermarsi lui stesso per la rottura del tendine d'Achille. Sono stati straordinari e fantastici ha detto per l'aiuto all'uomo più che all'allenatore. Al di là delle valutazioni tecniche ed economiche (post scriptum Pioli costa alla Fiorentina più di quanto non sarebbe costato Sarri) devo dire che dopo aver sentito con quanta emozione quest'uomo si è rivolto al popolo viola, se prima ero dispiaciuto perché Sarri non era arrivato alla Fiorentina, sono ripartito da Castiglion della Pescaia con la convinzione che la Fiorentina, non ingaggiando Sarri, ha perso una grande occasione".