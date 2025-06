RFV Reginaldo: "Immobile ottimo per la Fiorentina. Ma con Kean meglio Dzeko"

Reginaldo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento attuale dei viola iniziando da un commento sulle voci di un ritorno di Ciro Immobile, suo ex compagno ai tempi del Siena, in Serie A: "Penso proprio che sia ancora al livello giusto. Oggi si può giocare fino a 40-42 anni e Ciro è da anni che fa caterve di gol a campionato. Sarebbe un bel colpo sia per la Fiorentina che per il Milan. Se lo vedo come vice Kean? A una certa età un calciatore deve capire anche che ruolo può avere. Io se guardo a Immobile non posso vedere una riserva, vedo solo un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento. Abbiamo visto che i campionati sono lunghi e hanno tanti momenti, la Fiorentina negli ultimi anni ha avuto percorsi lunghi anche nelle coppe e quindi chissà, alla fine potrebbe giocare anche più di Kean".

L'altro nome per l'attacco della Fiorentina è Edin Dzeko.

"Con un giocatore come Kean forse vedo meglio lui di Immobile perché Dzeko con il fisico e di testa può aiutare Moise. Ma Immobile sappiamo quanto è forte, attacca la profondità come pochi attaccanti. Entrambi possono andare bene ma per la velocità che sta mostrando Kean, per giocare con lui vedo meglio Dzeko".

Come valuta il ritorno a Firenze di Pioli?

"Si parla di un allenatore importantissimo, per quello che ha fatto con la Fiorentina ma anche con il Milan. All'Al Nassr non ha fatto benissimo ma è un allenatore conosciuto, che sa lavorare sia con i giovani che con i giocatori esperti. Pioli è un nome importante per la Fiorentina e dimostrerebbe ancora una volta tutto il bene che Commisso fa per la Fiorentina".

