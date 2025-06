Nicolato su Gattuso: "In 20 anni cambiano i ct ma non i risultati, non stiamo al passo"

vedi letture

L'ex ct dell'Under 21 azzurra Paolo Nicolato, nel suo intervento a Radio FirenzeViola, tra le altre cose ha parlato anche dell'ufficialità di Gennaro Gattuso come ct azzurro. L'attuale ct della Lettonia non è stato banale e non le manda a dire: "In senso generale sono 20 anni che cambiamo allenatori ma i risultati purtroppo non li abbiamo avuti.

Non dipende tutto dal pilota insomma ma ci vuole una buona macchina, il ruolo non garantisce il raggiungimento dei risultati e al di là delle scelte fatte in questi anni spero che queste non nascondano i problemi sui quali dobbiamo iniziare a riflettere. La situazione non viene da 15 giorni ma viene da due mondiali falliti e sono 20 anni che facciamo fatica e non stiamo al passo del calcio in Europa dove tutti gli stati si sono evoluti ed hanno accelerato mentre noi non abbiamo fatto abbastanza per essere competitivi"