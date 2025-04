RFV Il CNB di Calamai: "Mandragora leader, la Viola annunci presto il rinnovo"

Questo il "Caffè nero bollente" di oggi curato da Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "Giocatore simbolo per gol, assist e per come trascina la squadra. Oltreché per l’umanità che trasmette quando parla coi giornalisti. Dopo questo campionato potrebbe essere appetito a grandi club, ma lui vuole restare e questo dà un grande vantaggio per la Fiorentina. Che mi piacerebbe sfruttasse questo vantaggio annunciando subito che Mandragora si è legato ai viola ancora per qualche anno. Credo che debba essere premiato in questo finale di stagione”.