RFV Il Caffè Nero Bollente: "Rinnovo di Palladino un gesto da società: ora lui risponda"

vedi letture

Nel consueto "Caffè nero bollente", rubrica quotidiana di Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato così del prolungamento dell'accordo tra la Fiorentina e Raffaele Palladino, insieme fino al 2027: "Oggi è veramente il giorno di Palladino. Ieri la Fiorentina ha compiuto una scelta da società, gestendo una situazione particolare e dando grande forza all'allenatore. E lo ha fatto in una data simbolica, anche inconsueta, perché non ricordo esempi del genere. Un gesto importante che chiama in causa ancora di più il tecnico, che si accinge a vivere il momento più intenso della sua carriera. Non può sbagliare, e non vuol dire che col Betis non può uscire, ma sicuramente non deve sbagliare formazione, scelte: lo deve a Firenze ma soprattutto a Commisso, che lo ha difeso come raramente ho visto difendere gli allenatori".

Qua sotto l'intervento: