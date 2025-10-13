Il Caffè Nero Bollente: "Non torna la storia di Gud: a Pioli serve quello dell'Islanda"

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è concentrato su Albert Gudmundsson come tema del giorno, visto il sorriso e il gol ritrovati dall'islandese con la sua Nazionale: "La sua è una storia folle, non torna niente. Non c'è un punto d'incontro tra il suo primo tempo contro la Roma e la sua prestazione con l'Islanda dell'altra sera. La Fiorentina ha bisogno di quel Gudmundsson per andare a Milano e vincere, fossi in Pioli al suo rientro al Viola Park lo porterei in una stanza e gli direi: "Cosa devo fare per aiutarti?".

Tutti dobbiamo aiutare Gudmundsson, perché quello visto con la sua Nazionale è un giocatore che può veramente cambiare la stagione della Fiorentina". Qua sotto l'intervento: