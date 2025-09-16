Il Caffè Nero Bollente: "Comuzzo, difficoltà comprensibili: col Como si riparta da lui"
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo su Pietro Comuzzo e sulle sue difficoltà in questo inizio di stagione: "Voglio lanciare un appello: salvate il soldato Comuzzo. Ha passato un'estate da tritacarne, l'Al Hilal lo voleva e gli aveva offerto tanti soldi, va capito un momento di confusione come quello attuale per un giocatore così giovane. Ma Comuzzo, nonostante l'errore da rigore anche di sabato sera, è uno dei talenti del calcio italiano nonché un pilastro di questa Fiorentina che deve ripartire.
La speranza è che anche Pioli abbia la stessa idea, mettendo Comuzzo in campo col Como per una squadra che riparte anche dalla sua prestazione". Qua sotto l'intervento:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati