GUERRINI A RFV, Audero portiere top per la Fiorentina

Giovanni Guerrini a Radio Firenze Viola

Tra i tanti ospiti di giornata è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore mio", Giovanni Guerrini, ex giocatore della Fiorentina e della Sampdoria: "Secondo me il blucerchiato Audero sarebbe il portiere giusto per la Fiorentina, è di un livello particolarmente importanti non soltanto a livello tecnico ma anche morale. Anche nel gioco coi piedi lo vedo bene, starei attento ad acquistare calciatori che non abbiano fatto bene in squadre che giocavano di rimessa. La Fiorentina non gioca di rimessa. Là davanti il mio identikit può portare a un giocatore come Nzola, ad esempio. Bisogna anche considerare che dagli esterni non arrivano grandi cross, quindi servono giocatori che non hanno bisogno di grandissime palle gol: anche Retegui è interessante in tal senso. Tornando alla difesa, Igor è stato preso come il caprio espiatorio della situazione, ma a me è sempre piaciuto per la velocità. Per me non ha colpe nel gol preso col West Ham, non poteva vedere l'attaccante che l'ha anticipato".