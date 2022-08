GUERINI A RFV, Mi aspetto l'esplosione di Sottil

Direttamente ai microfoni di Radio FirenzeViola è stato intercettato Vincenzo Guerini, ex team manager della Fiorentina che così commentato le vicende di casa viola, a cominciare dalle aspettative su Amrabat: "Devo dire che quando è arrivato ero entusiasta, mi piaceva tantissimo a Verona. Adesso non ha più alibi: sta solo a lui dimostrare che avevano visto bene, dimostrando il proprio valore".

Si aspetta un innesto di qualità?

"Io ho sperato tanto Luis Alberto, giocatore di una classe enorme. Non so altri nomi, certo Lo Celso sarebbe un altro di grande levatura. Secondo me un altro colpo lo fanno".

Cosa attende dai giovani?

"Purtroppo in Italia i giovani hanno poche possibilità. Mi aspetto l’esplosione di Sottil. Firenze è una piazza ottima per far esplodere i giovani. Lui disse di voler fare 10 gol, a me ne basterebbero anche 8".