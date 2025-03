RFV Giovanni Galeone su Allegri in viola: "Come caratteristiche ci starebbe ma ha vinto tanto"

L'ex allenatore, di Udinese, Pescara e Perugia tra le altre, Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un giudizio sull'esperinza in viola di Palladino: "Secondo me non ha fatto male. E' giovane, a Monza ha fatto benissimo. Si è meritato la Fiorentina. Sta facendo abbastanza bene con una squadra buona. Colpani lo ha portato lui e non ha reso come ci si aspettava, però ha trasformato Kean in quello che è diventato".

Su Goretti.

"Goretti ha fatto parte insieme ad Allegri di uno dei migliori centrocampi che ho avuto, al Perugia. Fidatevi di Goretti a Firenze: è uno dei pochi che capisce di calciatori".

Allegri secondo lei potrebbe arrivare alla Fiorentina?

"Come caratteristiche sì, Allegri è un toscanaccio. E' uno di voi. E' molto legato alla Toscana e alla tradizione. Però ha vinto molto ci vorrebbe un progetto importante. Ha rifiutato il PSG. Prima ci sentivamo di più, ora meno ma tra Livorno e Firenze ci corre poca distanza".

Qual è l'orizzonte di Fagioli?

"Sta giocando bene in quel ruolo e deve continuare a giocare lì. La tecnica e la visione di gioco ce le ha. Potrebbe migliorare in alcune situazioni ma ha futuro perché ha qualità ed è intelligente. Non è un talento perché in Italia non ci sono oggi, basti vedere la Nazionale, ma è un ottimo giocatore. I talenti sono altri, a quel livello non ci puoi arrivare, ci nasci".

Su Fiorentina-Juventus.

"In Fiorentina-Juventus i bianconeri giravano palla nella loro metà campo e la Fiorentina glielo permetteva. Poi una volta recuperata palla i gigliati puntavano verso la porta. Non c'è stata partita il primo tempo. Nel primo tempo la Juventus stava giocvando per tenere la palla".

Meglio Italiano o Palladino?

"Sono due allenatori diversi. Per fortuna perché purtroppo oggi in Italia in molti giocano allo stesso modo".

