RFV Giorgio Repetto su Sottil: "Ora faccia un passo indietro e trovi continuità"

Giorgio Repetto, ex dt del Pescara ai tempi di Riccardo Sottil, si è così espresso sul classe ’99 a Radio FirenzeViola nel corso di “Chi si compra?”: "Mi dispiace per lui, pensavo potesse esplodere perché per me ha delle capacità notevoli. Gli manca o non gli hanno dato la continuità, visto che non gli ho ancora visto fare dieci partite di seguito a un certo livello. Un paio d’anni fa mi era pure sembrato che fosse diventato un giocatore importante. Pensavo fosse il momento decisivo della sua carriera, poi l’anno scorso c’è stato questo trasferimento a Milano. Ma fare il vice Leao è un po’ complicato per tutti considerando quanto il portoghese è determinante e carismatico in campo”.

Secondo lei Sottil ha le caratteristiche per fare l’esterno a tutta fascia?

“No, lo vedo dalla metà campo in su. Farebbe fatica a tutta fascia. C’è già Parisi che lo sa fare bene anche grazie al suo spirito di sacrificio, che invece può mancare a Sottil. Lo vedo meglio in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. Le sue caratteristiche sono prevalentemente offensive. Ma deve dare di più. Se avesse avuto più contezza dei suoi mezzi avrebbe potuto fare molto di più. Deve trovare una squadra che gli dia massima fiducia, così come lui deve farsi trovare pronto”.

Ora Sottil deve fare un passo indietro nelle proprie aspettative o sperare in una big?

“Molto spesso fare un passettino indietro può portare a farne tre in avanti. Se Laurienté va via dal Sassuolo, ad esempio, Sottil può fare benissimo in quel ruolo. Penso che sia adattassimo a una squadra di medio-alto livello. Anche il Torino. Non è facilissimo giocare in Serie A in generale: lui adesso ha bisogno di fare un passettino indietro”.

