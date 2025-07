Brekalo nella lunga lista degli esuberi: c'è l'ipotesi risoluzione consensuale

Tra i giocatori in esubero in casa Fiorentina c'è anche Josip Brekalo, attaccante che non solo non ha trovato spazio nelle amichevoli di inizio ritiro ma che non si è nemmeno mai allenato insieme alla squadra di Stefano Pioli. Il croato, di ritorno da una normale stagione in Turchia al Kasimpasa, è dunque nella lista dei calciatori in cerca di una nuova occasione lontano dal Viola Park ma al momento, per lui, non sono arrivati né offerte né sondaggi.

Per questo, visto anche il costo del cartellino che a gennaio del 2023 che fu circa un milione di euro, la Fiorentina potrebbe anche pensare di trattarne la risoluzione consensuale. Questo per liberarsi di un ingaggio da 1,7 milioni a stagione e liberare uno slot in rosa. Discorsi diversi relativi a giocatori come Ikoné, Barak e Nzola, tutti pagati diversi milioni dopo trattative importanti e che dunque esporrebbero i viola a una minusvalenza certa in caso di addio senza conguaglio.