RFV Il CNB di Calamai: "Sohm non fa la differenza. Per il centrocampo tutto su Kessié"

Luca Calamai nel suo consueto Caffè nero bollente, all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato delle mosse di mercato a centrocampo: "Chissà se tra i nomi usciti c’è il profilo giusto o se sono solo diversivi per arrivar dal giocatore che Pradè sta trattando in silenzio. Certo è che sono tutti calciatori diversi tra loro. Sohm non alzerebbe il valore della Fiorentina, Fabbian mi piace di più ma non ecciterebbe.

È evidente che il profilo di Kessie sarebbe quello giusto. Capisco le difficoltà quasi insuperabili per accontentarlo economicamente, però credo che Pioli possa fare quello che Pradè ha fatto con De Gea, Gosens, Dzeko. In quel caso la Fiorentina alzerebbe il suo livello quasi alla zona Champions".