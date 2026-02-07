Radio FirenzeViola, iniziano le dirette del sabato: ora c'è "Tutti in campo"

Riprendono alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Fiorentina-Torino. Si parte tra poco con "Tutti in campo", trasmissione per il sociale con il mitico Benzivendolo e i suoi ospiti, fino alle 15. A quel punto ecco "100 anni di passione viola", che ripercorre la storia della maglia gigliata in collaborazione col Museo Fiorentina. Dalle 16 c'è invece il "Viola Weekend", con Niccolò Righi e Anna Dini, fino alle ore 18 e quando la trasmissione proseguirà con la conduzion di Fabio Ferri fino alle 20. Poi scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue la partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio, mentre dal Franchi sarà la voce di Andrea Giannattasio a raccontarvi la gara, con ampio pre e post match.

Per ascoltarci clicca qui!