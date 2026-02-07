RFV Ponciroli: "Quando Terim mi implorò di lasciargli la figurina Panini"

Fabrizio Ponciroli, direttore rivista PC Professionale, ha parlato a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend" della propria passione per le figurine: "Io sono uno di quei 'malati' che colleziona album di figurine, ne ho oltre 4.000 e da quando sono ragazzino mi sono sempre avvicinato a questo mondo in maniera tambureggiante. Alla fine è diventata la mia passione numero uno. Colleziono tutto quello che è mondo stickers e ovviamente ho una predilezione per quello che riguarda i calciatori che sono l'anima del mondo figurine, in particolare i Calciatori Panini".

C'è curiosità anche legata a questo mondo appassionante?

"Gli album dei calciatori fanno parte un po' della nostra gioventù, tutti ci ricordiamo quando andavamo in edicola a prendere i pacchetti. Io un po' di primavere sulle spalle, quindi parliamo di pacchetti che costavano 50 lire e fa un po' sorridere no? Pensare dove siamo arrivati adesso. Ho una curiosità legata a un giocatore che non trovavo mai in un album".

Prego.

"in particolare quando Magrini è arrivato alla Juventus per sostituire Platini: mi mancava solo lui, non volevo richiedere alla Panini le figurine mancanti, e l'ho pagato tipo cinque Maradona e tanto altro, usando anche figurine vecchie di calciatori che adesso valgono molto di più. Quindi Magrini mi è costato caro".

C'è qualche curiosità sulla Fiorentina?

"Ho sempre fatto firmare le figurine ai giocatori che ho intervistato e non dimenticherò mai Terim, perché quando ha visto la figurina Panini che lo ritraeva è letteralmente impazzito. Terim è sempre stato un tipo abbastanza vivace, è come se gli avessi fatto vedere la Gioconda: ha fatto di tutto per tenersi la figurina e alla fine ho dovuto dargliela perché era impossibile dirgli di no!".

