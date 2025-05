RFV Giorgetti sulle parole di Commisso: "Contestazioni? Non ha idea di cosa siano state"

Poche ore dopo la conferenza stampa che ha visto protagoniste le alte cariche della Fiorentina, il giornalista e opinionista di Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti si è espresso così in merito: "Niente di più, niente di meno. Dalla conferenza stampa mi aspettavo esattamente questo, cioè un possesso palla dopo il gol del sesto posto. Muscoli più gonfi e anche qualche risposta affilata che altrimenti, ne sono sicuro, sarebbe rimasta in cantina. Detto questo, probabilmente zero sarebbe cambiato in termini manageriali con la Fiorentina settima, ottava, nona o decima, abbiamo capito che la continuità è la religione aziendale.

Solo una considerazione: il presidente Commisso è rimasto deluso per la ‘contestazione ingiusta’ della curva perché era probabilmente impegnato in qualcos’altro quando ci sono state le contestazioni vere, nella lunga storia della Fiorentina. Molto semplicemente, non ha idea di cosa siano state. Questa oggi è la realtà e i dibattiti social fra i tifosi a prescindere e i critici avvelenati non la cambieranno".