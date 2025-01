GIORGETTI A RFV: "Questo assetto offensivo doveva mangiare il Monza: è successo il contrario"

FirenzeViola.it

"Questo assetto offensivo avrebbe dovuto mangiare il Monza, e invece il Monza ha mangiato la Fiorentina. I viola non hanno mai liberato i loro giocatori migliori, ed è grave. Perché a livello tecnico non c'è confronto tra le due squadre". Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, in diretta dopo Monza-Fiorentina ha commentato così il ko della squadra di Palladino.

"Palladino mi sembra in un momento di grande annebbiamento. Il club deve fare la sua parte, difendendo l'allenatore e facendo mercato. Non ci sono altre scelte. È un momento complicato, si percepisce dagli sguardi dei giocatori. Si vede che c'è scarsa convinzione. Nel suo periodo top, i giocatori si abbracciavano anche nelle chiusure. Ora la squadra è scollata, non c'è quella compattezza", ha proseguito Giorgetti sul ko di stasera a Monza.