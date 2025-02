RFV Gianni De Magistris "tira" le orecchie alla Fiorentina: "Rimpiango la cessione di Kayode"

Queste le parole di Gianni De Magistris, grande tifoso viola e leggenda della pallanuoto, a Radio FirenzeViola durante la celebrazione dei cinque anni della scuola calcio élite dello Scandicci "Alberto Di Chiara Academy": “Io ho un rimpianto: aver venduto Kayode. Avrebbe potuto fare l’asset di un futuro lungo, assieme a Comuzzo. Quest’ultimo tra l’altro sarebbe potuto andare via se il Napoli avesse fatto l’offerta giusta, e questo mi fa pensare. Io potrei dire che il Como in tempi brevi sia una squadra che può ripercorrere le gesta dell’Atalanta. Ha un allenatore giovane che se alza il telefono può portare grandi giocatori”.

Di Comuzzo invece cosa pensa?

“Comuzzo è rimasto in panchina, poi è stato rimesso in campo ed è rimasto glaciale. Questa è una grande dote. Non ha l’euforia del giovane, gli errori che ha fatto non sono errori di supponenza o perché vuole strafare. È un ragazzo su cui contare. Io sono contrario alle continue plusvalenze: se uno vuole diventare forte, bisogna cambiare questo tipo di mentalità”.

Manca un vice Kean?

“Secondo me la difficoltà di un allenatore oltre che tecnica è gestionale. Quindi nella gestione di gruppi così numerosi. Però non c’è dubbio che in quel ruolo serve un alter ego a Kean. Per fare una campagna degna di essere considerata completa, sicuramente manca un giocatore in quel ruolo”.