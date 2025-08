RFV Serve un vice Kean alla Fiorentina? Esposito: "Sì, ma non dagli svincolati"

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di 'Chi si compra' in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole a partire dalla necessità di un sostituto di Kean: "Io punterei su un giovane, se ci fosse un giocatore come Lucca per il Napoli, per la Fiorentina potrebbe essere una buona idea. Trovare una punta centrale mi rendo conto che è difficilissimo, io comunque non prenderei svincolati perché si rischia di avere un giocatore che ha bisogno di tempo per capire gli schemi, che non sarebbe pronto subito e la Fiorentina ha bisogno di quello".

Ma la Fiorentina ne ha bisogno?

"Sì, la squadra viola deve trovare un altro giocatore polivalente. Dzeko ha i suoi anni e leggo che non vuole più fare la punta centrale. Tre giocatori offensivi sono un po' pochi, ci vogliono più elementi e che siano giocatori importanti".

Una riflessione sul centrocampo della Fiorentina.

"Mi sarei soffermato io sul centrocampo perché la Fiorentina ha bisogno di un leader in quel reparto. Ci sono giocatori che stanno facendo bene ma ci vuole un punto di riferimento nel cuore della squadra, tanto più per come gioca Pioli. Serve un acquisto importante a centrocampo".

Fazzini alla Fiorentina le piace?

"Sicuramente è un grande talento e la Fiorentina ha fatto veramente bene a prenderlo, ma da solo dietro le punte non può esserci solo lui. Ci vuole un'alternativa. Io l'ho seguito spesso lo scorso anno e anche il presidente Corsi me ne parlava bene, è un grande giocatore ma fa un salto importante. Bisogna metterlo nelle condizioni migliori per rendere, dietro le punte è al top".

