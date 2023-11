GAVILLUCCI A RFV, Di Bello e Mazzoleni tra i più esperti

FirenzeViola.it

L'ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Social Club" per commentare le designazioni di Di Bello come arbitro e Mazzoleni al Var che preoccupa non poco i tifosi; il primo fu fermato dopo l'errore ad inizio stagione in Juve-Bologna: "Fa parte del mestiere l'errore, Di Bello in quel caso ha sbagliato e ha pagato visto che è stato designato per alcune partite in B. Sulla carta è una partita che Rocchi ha tenuto in considerazione visto che dietro ai più anziani Massa, Orsato e Guida è lui il più esperto, tra l'altro non credo sia la prima sfida tra Fiorentina e Milan che lui arbitra"

Mazzoleni al Var? Sulle statistiche non so, ma Mazzoleni è stato il primo special Var in Italia, insieme ad altri 3, e dunque come esperienza è stato scelto il massimo e chi ha fatto più partite. Un nuovo ruolo e un nuovo approccio con il Var è un dazio che abbiamo avuto tutti noi arbitri. Ma credo che a livello di esperienza sia il massimo".

Come mai non c'è uniformità di giudizio? "L'uniformità di giudizio è l'eldorado per gli arbitri è la cosa più difficile da raggiungere anche durante la stessa partita, giornata o peggio stagione perché ognuno di noi ha un proprio modo di arbitrare. Si cerca di stringere le maglie del protocollo per raggiungere l'uniformità delle decisione. Il chiaro ed evidente errore per far intervenire il Var effettivamente non si capisce qual è e bisognerebbe metterci mano".

