GAUTIERI A RFV, Viola può dar fastidio alle big per il titolo

FirenzeViola.it

Ospite del pomeriggio di Radio FirenzeViola a Garrisca al Vento, mister Carmine Gautieri è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole su Palladino: "Palladino ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Si sta confermando in una piazza difficile come Firenze. La Fiorentina ha una rosa forte, oggi il tecnico sta determinando e facendo la differenza. Spero ovviamente che Bove possa tornare in campo, poi per quanto riguarda un suo sostituto credo che già in squadra la Fiorentina abbia delle soluzioni per sopperire alla sua assenza".

Dove può arrivare la Fiorentina? "Quest'anno il campionato è molto diverso. Non c'è l'ammazza campionato. Le tre che si giocheranno lo scudetto sono Inter, Atalanta e Napoli. Poi ci sono Fiorentina e Lazio e tutto può succedere. Adesso ci deve essere la bravura della società di migliorare per puntare a qualcosa di importante. Non so se la Fiorentina potrà lottare per vincere lo scudetto ma se si migliora può dar fastidio".

Su Fiorentina-Empoli: "Tutti vogliono andare avanti nelle coppe, a nessuno piace perdere. E' un derby sentito, da parte dei viola ci sarà voglia di fare risultato per Bove. E' una partita da giocare difficilissima per entrambe le squadre. L'Empoli può dar fastidio, però se la Fiorentina fa la Fiorentina non ci dovrebbero essere problemi".