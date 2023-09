GARZYA A RFV, Se le punte si sbloccano la Viola volerà

FirenzeViola.it

Luigi Garzya, ex calciatore ed allenatore passato anche da Frosinone, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Chi si compra': "La Fiorentina ha attaccanti che sono sempre andati in doppia cifra, soprattutto Nzola che Italiano conosce benissimo. Il fatto che siano già 10 i punti in campionato nonostante l'assenza di gol della punta mi fa pensare: 'Dove può arrivare se cominciano anche a segnare?'. Gli attaccanti prima o poi si sbloccheranno e allora la Fiorentina andrà ancora più in alto".

Kayode ora avrà più responsabilità.

"Secondo me dovrà essere bravo Italiano ma ci lamentiamo tutti che i giovani non giocano, poi quando vediamo situazioni come quelle di Kayode ci stupiamo. Italiano non è stupido: mette giocatori in campo se sono forti. Se Kayode è lì vuol dire che è valido, sennò un allenatore troverebbe una soluzione alternativa. Poi a gennaio vedremo cosa vorrà fare la società".

Tornando agli attaccanti, il problema è che proprio non tirano.

"Italiano lo sa che prima o poi si sbloccheranno, anche solo per la legge dei grandi numeri. È una cosa sicuramente atipica che non creino occasioni, ma ci sta anche che siano serviti male".

Il Frosinone?

"Evidentemente hanno capito gli sbagli fatti in passati. Quest'anno hanno puntato molto su giovani validi e sono contento per Di Francesco che è tornato nel giro. Negli ultimi anni è stato sfortunato ed è giusto così".