RFV Galante: "La classifica viola è bugiarda. I difensori di Pioli sono di ottimo livello"

L'ex difensore tra le altre squadre anche di Inter e Livorno, Fabio Galante, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sulla sfida di stasera tra la Fiorentina e i nerazzurri che si giocherà a San Siro: "Il fatto dei moduli è più una questione di numeri, poi quello che conta sono gli interpreti. L'Inter giocherà con due punte, Lautaro e Pio, i tre difensore dovranno guardare loro e gli inserimenti delle mezze ali. Sono due moduli, quello con la difesa a quattro e quello con la difesa a tre, entrambi validi".

Che Inter troverà la Fiorentina?: "Un'Inter è ferita e arrabbiata, ha bisogno dei tre punti così come la Fiorentina. Sarà una partita difficile per entrambe le formazioni. Tutte e due le squadre hanno ottimi giocatori, mi aspetto una gara aperta, i viola hanno una classifica bugiarda che per i valori di rosa non meritano.

Sul momento di Kean pericolo numero uno questa sera per Chivu: "Chiaro che Kean è una delle armi dei viola. Restando sul match basta guardare a ieri sera, se il Lecce segna con Camarda su rigore l'inerzia della gara cambia. Si parte sempre da zero a zero e nulla è scontato. Pioli potrebbe impostare la partita difendendosi bassa e puntando sulle ripartenze proprio di Moise".

Chi vede meglio tra Dzeko e Gudmundsson al fianco di Kean?: "Secondo me Gudmundsson potrebbe essere favorito, perché può anche aiutare in marcatura su Calhanoglu che è l'uomo cardine dei nerazzurri e fa girare tutta la squadra".

Cosa ne pensa della difesa della Fiorentina?: "Presi singolarmente i difensori viola sono dei buoni marcatori, con qualità nei piedi e con la giusta esperienza, sulla scelta dei centrali la Fiorentina è sicura. Poi ovvio che per difendere ci vuole la collaborazione di tutti, centrocampo, esterni e attaccanti".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.