RFV Furio Fedele: "Di Pioli non ho un ricordo positivo. Scudetto? Regalato da Inzaghi"

Il giornalista Furio Fedele si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" su Stefano Pioli: "Un suo ritorno alla Fiorentina non mi entusiasmerebbe, io non sono per le minestre riscaldate. Lui verrebbe volentieri ma non è facile liberarsi dagli arabi da un punto di vista fiscale ed economico. Esistono dei paletti che vanno risolti in maniera concreta. Ne sa qualcosa Roberto Mancini che, come vedete, è ancora un po' un surplus perché evidentemente ci sono delle questioni da discutere".

Ma di Pioli cosa pensa?

"Per quanto mi riguarda non ho un ricordo molto positivo, da milanese e da milanista".

Nonostante lo Scudetto?

"Inzaghi è riuscito nell'impresa di regalare prima lo Scudetto al Milan e poi al Napoli. Tra l'altro Pioli detiene un record spaventoso, irriverente: sei derby persi in una sola stagione, con due gol fatti e quattordici subiti. Pensate che quest'anno i due presunti allenatori di un certo livello, quindi Fonseca e Conceicao, sono riusciti in cinque derby a ottenere due vittorie, tre pareggi e Conceicao addirittura ha strappato all'Inter la Supercoppa".

