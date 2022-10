FONTANA (DAZN) A RFV, Vi racconto il cambio di Nico

Durante Social Club, programma di Radio FirenzeViola, è intervenuto Francesco Fontana, bordocampista di Dazn, che ha raccontato dalle panchine il match fra Fiorentina e Inter:

Che momento è stato la sostituzione di Nico Gonzalez?

"È successo a pochi metri da me... Nico non ha tentato di stringere i denti ma prevenire è forse meglio che curare. Si è toccato la coscia e ha chiesto il cambio. La Fiorentina lo valuterà in questi giorni. Italiano era sconcertato e un po' sconsolato, anche se i cambi hanno saputo sopperire all'assenza dell'argentino".

Che Fiorentina ha visto?

"Una squadra che ha trovato la rete, e per i viola questa è già una notizia. Ikoné ha fatto un gran gol, Jovic ha trovato un gol importante. Detto ciò a livello difensivo è stato lasciato troppo campo all'Inter. Quando raggiungi un pareggio in quella fase della partita non puoi lasciare all'Inter una ripartenza del genere. La stagione fin qui è stata difficile ma Italiano ci dovrà lavorare. Un punto avrebbe fatto poi molto comodo. La sconfitta per come è arrivata è da considerare una bella batosta".

Come ha vissuto l'esultanza di Jovic?

"Lo abbiamo conosciuto questa estate, il giocatore si è calato in una realtà diversa. Quando campi campionato ci vuole sempre tempo. Io l'ho visto polemico, ma lui deve saper subire queste pressione. Io avrei evitato, un gol importante meritava un'esultanza diversa. Resto convinto della forza del serbo".

Come ha reagito la panchina viola al mancato rosso a Di Marco?

"Le immagini non lasciano dubbi, il rosso era sacrosanto. L'errore del Var è sotto gli occhi di tutti. L'intervento è stato molto pericoloso, le proteste che ci sono state sono doverose".

Italiano come si è comportato durante il match?

"Lo conosciamo bene, Italiano durante i 90 minuti è fra i più divertenti da osservare. Il linguaggio del suo corpo è simile a quello di Conte, sempre in piedi e molto agitato".

Kouame è il giocatore più importante di questa Fiorentina?

"Ha giocato molto bene. In questo momento non si può togliere dal campo. In estate doveva partire, è una delle sorprese di questa Fiorentina. Grazie a questo effetto sorpresa si sta ritagliando uno spazio importante e va considerato un titolare dell'attacco viola".