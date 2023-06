FONTANA A RFV, Prenderei Maxime Lopez. Castrovilli...

FirenzeViola.it

Gaetano Fontana, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina ed attualmente allenatore della Turris, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola durante il programma "Social Club". Queste le sue parole sul centrocampo viola: "Le cose migliori da un punto di vista del gioco lo abbiamo visto quando c'era un palleggiatore, come Torreira. Si pensava che Mandragora potesse sostituirlo, ma invece ha caratteristiche diverse. La Fiorentina ha dovuto cambiare, ha giocato con un centrocampo un po' più fisico con Amrabat e non è andata in difficoltà".

Su Castrovilli: "E' un giocatore molto moderno. Parlare di ruolo per lui è militante, lui si può trasformare da mezzala al trequartista. Io credo che questi giocatori siano la fortuna per gli allenatori moderni. La grande novità l'abbiamo vista con Torreira che non era solo il play basso davanti alla difesa ma a volte si spingeva anche davanti. Castrovilli lo ritengo indispensabile, è ideale come sotto punta o mezzala. Forse a due a centrocampo soffre un po' e viene meno le sue caratteristiche".

Su Maxime Lopez: "Mi piace, è un giocatore sveglio e dinamico. Ti permette di variare la strutture di gioco, può giocare in un centrocampo a due o anche come play davanti alla difesa. Tra i tanti nomi che si sono fatti quello che mi convince più di tutti è proprio lui. Per il gioco della Fiorentina per me è l'ideale".

Su Bianco: "Questi ragazzi per continuare una crescita a livello professionale devono essere seguiti. Vanno accompagnati nella crescita e accettare l'errore. Se trova una squadra che lo fa giocare bene, ma rimanere a Firenze a giocare qualche partita non significa non crescere, anzi, giocare insieme a calciatori più esperti è senza dubbio importante".