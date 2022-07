FOGLI A RFV, La viola può puntare alla Champions

Il noto cantante e tifoso viola Riccardo Fogli ha parlato così a Radio FirenzeViola: "Mi piace molto questa squadra. Sono più le entrate che le uscite. Io voglio però sperare che quando qualcuno va via da Firenze lo faccia con ansia. Io ho superato gli addii alla Juventus. Quando cresci nel vivaio poi te ne vai perché ascolti il tuo procuratore. Però se arrivi alla Juventus pensando che sei arrivato finalmente in una big non rispetti la Fiorentina".

Cosa pensa di mister Italiano?

"Mi piace molto, fa giocare, urla, si commuove e sa cosa fare. Dobbiamo aumentargli lo stipendio. A fin stagione dovrebbe essere il presidente a chiamarlo per l'aumento. Dobbiamo ricordarci che i grandi allenatori creano grandi campioni."

La Fiorentina può migliorare i risultati dell'ultimo anno?

"Secondo me sì. Quando un allenatore viene confermato non deve faticare per ripartire. A quel punto non si parte da zero ma dal 50%".

Che canzone abbinerebbe alla viola viste le ultime novità?

"La Fiorentina deve sempre ambire a ottimi traguardi e per questo griderei con i tifosi: "Non restare chiuso qui pensiero!" (dalla canzone Pensiero dei Pooh).