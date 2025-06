RFV Firicano su Pioli: "Ho un debole per lui, è quello che serve alla Fiorentina. E sono pronto a entrare nel suo staff"

L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola partendo da una riflessione sul possibile prossimo allenatore della Fiorentina, rilanciando la candidatura di Stefano Pioli: "Per Pioli ho un debole. Alla Fiorentina ha fatto bene, ma anche dalle altre parti a iniziare dal Bologna. Spero sia il prossimo allenatore della Fiorentina. Poi ha fatto anche un'esperienza all'estero, anche se in Arabia, in un paese non troppo sviluppato a livello calcistico, ma è qualcosa che ti arricchisce sempre. Qui parterebbe avvantaggiato perché conosce l'ambiente. In questa situazione Pioli potrebbe essere una certezza. Se sarei pronto a entrare nel suo staff? Prontissimo. Per la stima che ho per Pioli e per la Fiorentina, appena chiamano correrei. Non l'ho segnato ma se hanno bisogno ci sono".

E, sempre su Pioli: "Sono convinto che potrebbe avere un ruolo importante anche nelle decisioni dei big, penso a Dodo e Kean che potrebbero essere esaltati dalla presenza di un allenatore d'esperienza come lui. Sulla sua avventura all'Al Nassr posso dire che quando arrivano quelle offerte vanno prese in considerazioni. Il campionato arabo non è uno dei top ma avrà fatto comunque esperienza con l'avventura all'estero".