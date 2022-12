FIORINI A RFV, Ecco come gestirei il rientro di Amrabat

Stefano Fiorini, ex preparatore atletico della Fiorentina e attualmente responsabile medico del gruppo Prosperius, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il programma "Palla al centro" per commentare le condizioni con cui tornerà Amrabat dal Qatar:

Come tornerà Amrabat dal Qatar?

"Ho guadato un po' i dati e lui ha fatto 6 partite che diventeranno 7 con quella di domani, una media di una ogni 4 giorni. Gli impegni sono stati tanti, ha depauperato tanto dal punto di visto fisico e mentale. La stanchezza sarà in parte compensata dai risultati. Il problema sarà quando tornerà qua, in quanto arriverà nel pieno del campionato. Andrà gestito con attenzione. Dovessi dare un consiglio lo farei recuperare fra una gara e un'altra con meno allenamenti. Le nazionali hanno sfruttato gli allenamenti dei club, ma è normale che uno come lui cerchi di mettersi in vetrina al Mondiale. Sarà quasi impossibile che mantenga questo rendimento fino a giugno".

Come caratteristiche è un calciatore che spende più degli altri?

"È un calciatore che chiede tanto al suo fisico. Paradossalmente un Messi chiede meno in quanto va più a sprazzi. Avrà meno problemi un calciatore con le caratteristiche di Messi che uno come il marocchino. Lui deve sempre stare attento in quanto gioca in una zona di campo in cui è sempre coinvolto in tutte le fasi".

Che Mondiale è stato dal punto di vista fisico?

"Non ho i dati delle partite ma a sensazione mi sono sembrate partite giocate a ottimo livello, si sono giocate su spazi piuttosto larghi".

La Fiorentina, a differenza di altre squadre, ha scelto di non andare a giocare le amichevoli al caldo...

"Secondo me la squadra non ha risentito delle condizioni climatiche. Le condizioni sono state adeguate. Andare nei posti esotici come Dubai può essere utile perché la squadra sta tanto tempo insieme ma per gli allenamenti non cambia molto".

Come potrà rientrare Sottil dal problema alla schiena?

"Le problematiche alla schiena sono sempre sfuggenti. Sarà difficile da codificare una data precisa".