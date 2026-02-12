Il mercato viola inizia ad incidere, il CorSport: "Harrison e Solomon oro viola"

vedi letture

"Harrison e Solomon oro viola", titola così questa mattina il Corriere dello Sport sulla Fiorentina, incentrando le proprie attenzioni sui due nuovi esterni arrivati in inverno dal mercato con lo zampino già presente di Fabio Paratici.

"Pur non esercitando ancora i compiti da ds (carica ricoperta ufficialmente dal 4 febbraio) l'ex Tottenham ha lasciato il calco su entrambe le operazioni: più diretto il coinvolgimento su Solomon, anche lui proveniente dagli Spurs, ma anche nella trattativa che ha portato Harrison a Firenze c'è il peso del nuovo volto della dirigenza", precisa il quotidiano, che poi sui due singoli aggiunge: "Solomon e Harrison erano stati messi nel mirino a dicembre, entrambi convinti dal progetto e dalla credibilità di Paratici. Sia l'israeliano che l'ex pupillo di Bielsa sono stati decisivi col Torino: il primo con un destro a giro da applausi, il secondo con l'imbucata per Moise Kean nell'azione del 2-1".