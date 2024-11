FIORE A RFV, Cataldi? Gli ha fatto bene cambiare aria

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina Stefano Fiore ha parlato a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole, cominciando dal paragone con Andrea Colpani: "Io ero una mezzala, ma per tutta la carriera sono stato un esterno che ogni tanto si è adattato a fare la mezzala. Ai tempi si giocava però in maniera diversa, i trequartisti venivano sacrificati e si giocava spesso col 4-4-2. Colpani mi ricorda un po' me per qualche caratteristica, anche lui viene impiegato sull'esterno".

Sulle differenze tra questa Fiorentina e quella di Italiano, Fiore ha detto: "La Fiorentina anno scorso giocava un bel calcio ma raccoglieva poco. Quest'anno ha trovato un calciatore, come Kean, che è in stato di grazia. Poi possiamo riempirci la bocca di tante cose: Palladino e Italiano sono allenatori moderni che propongono tanto, ma poi bisogna vincere, segnare, e se non lo fai arrivano comunque le critiche e sono arrivate anche a Palladino nelle prime settimane di campionato".

Da ex Lazio, passato poi a Firenze, Fiore ha parlato anche di un altro calciatore che ha fatto un percorso simile, Danilo Cataldi: "Alla Lazio spesso ha fatto il comprimario, era un calciatore utile ma non titolarissimo. Poi Sarri gli ha dato grande centralità. Oggi si sente un giocatore importante, ha tanta responsabilità. E forse anche una ventata di aria nuova, con l'addio a Roma dopo tanti anni e l'inizio di un nuovo ciclo, può aiutarlo".

Così invece Fiore sugli obiettivi di questa Fiorentina: "Probabilmente qualcosa potrebbe perdere per le coppe. La stagione è lunga e ci sono tante variabili. Tra la mia Fiorentina e questa c'è qualche analogia: noi non partivamo per andare in Champions, però poi sul campo arrivammo quarti. Fu per tutti una sorpresa quell'annata del 2005/06. La Fiorentina può restare lassù, poi fra qualche mese se sarà ancora lì potrebbero cambiare i programmi, anche per il mercato. La Viola e la Lazio sono le due mine vaganti per la lotta Champions".

