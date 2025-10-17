RFV Fattori non ha dubbi: "A Milano giochi Fagioli. "Gabbia" su Modric? Ma dai..."

Ospite negli studi di Radio Firenzeviola, l'ex viola Sauro Fattori si è così espresso sulla Fiorentina a due giorni dalla partita di San Siro contro il Milan: "Secondo me se Kean è al 60% non gioca anche perché per il tipo di infortunio che ha subito, o sente male e non riesce a giocare oppure con un po' di taping rinforzando la caviglia ce la fa. Il problema è che ho la sensazione Pioli non voglia cambiare e questo mi preoccupa. Intanto mi sembra incredibile sentir parlare di "gabbie" per Modric... Ma di cosa si ragiona, secondo me Allegri è lì che spera che la Fiorentina si concentri su Modric così giocano meglio gli altri. Ma mi preoccupa anche un'altra cosa".

Cosa?

"Che lui voglia andare avanti con i due a centrocampo e con Fazzini e Gudmundsson dietro la prima punta. Per me non ha senso".

E che formazione metterebbe in campo?

"L'ho già detto più volte. A tre in difesa e con Gosens e Dodo sulle fasce. Ma a centrocampo bisogna stare a tre, con Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli: con la sua presenza cresce anche Mandragora che può tornare a fare gol o assist. Davanti poi può scegliere tra Piccoli, Kean, Gudmundsson o Fazzini. L'importante è Fagioli a centrocampo perché libera anche le fasce che invece con Fazzini e Gudmundsson sono sempre intasate. L'ex Juve ti dà troppa più qualità ed equilibrio a centrocampo".