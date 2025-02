RFV Fattori: "L'inter stasera è obbligata a vincere, noi no"

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" della squadra viola. Queste le sue parole in apertura di trasmissione: "Stasera si può anche perdere, per loro è una partita importante, sarà una partita molto difficile. L'Inter ha bisogno di fare i 3 punti per riavvicinarsi al Napoli, sono obbligati a vincere, noi no.

Stasera io farei giocare Fagioli al posto di Parisi, e Cataldi a centrocampo. Non scordiamoci che affrontiamo il centrocampo più forte d'Italia, non pensiamo alla partita di giovedì. Per loro è stata una partita storta.

Ovviamente, quando hai meno calciatori a disposizione, fare la formazione è più facile. In una serata come stasera puoi sbagliare qualche scelta, anche se noi ci auguriamo sempre che la Fiorentina abbia tutti a disposizione".