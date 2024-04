FATTORI A RFV, Ieri l'entrata di Quarta ha cambiato la gara

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Sauro Fattori a Radio FirenzeViola

Nella trasmissione Palla al Centro di Radio FirenzeViola è intervenuto Sauro Fattori, ex viola, sulla vittoria di ieri contro il Viktoria Plzen.

Come ha visto la Fiorentina ieri? "Buonissimo primo tempo. Nel secondo Koubek ha abbassato la linea difensiva ed è stato difficile attaccare. L'espulsione di Cadu ci ha avvantaggiato e dopo il gol di Nico la partita era finita".

Nel primo tempo c'è stata anche qualche responsabilità della Fiorentina? "A mio avviso no, il portiere del Plzen è stato bravo anche sulla traversa di Kouame. L'entrata di Quarta ha cambiato la partita".

A proposito di Quarta, c'è chi dice che ieri abbia giocato nel suo ruolo, ovvero quello di centrocampista, cosa ne pensa? "Non mi sembra abbia giocato centrocampista. Ieri Italiano ha messo la difesa a 3 con i braccetti che si inserivano spesso. Nei difensori, Quarta è il più bravo sotto questo aspetto e si è rivelata una mossa vincente".

Ritiene Nico Gonzalez il migliore in campo? "Ieri per la prestazione Nico era tra i peggiori, sono contento per il gol, ma senza era il peggiore dei tre davanti. Ieri molto bene Kouame".

Ascolta il podcast per l'intervista intera!