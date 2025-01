FATTORI A RFV, Avanti con Palladino: ok il giorno libero

FirenzeViola.it

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" della squadra viola. Queste le sue parole in apertura di trasmissione: "Sono per non cambiare niente adesso, bisogna trovare il bandolo della matassa. Bisogna stare insieme alla squadra, anche i tifosi. L'importante è non creare polemiche, è vero che c'è grande delusione però in classifica siamo messi bene. Potevi essere messo ancora meglio però questo è uno dei nostri limiti. L'allenatore deve trovare una soluzione, è un po' in confusione anche perché non è facile. Palladino per me non è da esonerare. La dirigenza deve essere collaborativa con il tecnico. Io sono d'accordo con il giorno libero dato oggi, meno stanno insieme in un giorno come oggi dopo il pareggio di ieri meglio è. Non sono per il sergente di ferro. Meglio lasciarli liberi di testa in questo momento, poi è normale che i giocatori in questo periodo non sono tranquilli. Stanno meglio anche loro quando escono e i tifosi gli applaudono".

Sulla partita: "Se la Fiorentina pensa al risultato è morta, perché pensi al risultato. Facevano possesso palla per far passare il tempo. Comuzzo sbaglia, Adli sbaglia a chiedere una palla del genere. Questo succede perché in questo momento siamo in confusione e nel secondo tempo non avevamo creato nulla".