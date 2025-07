RFV Fabrizio Lucchesi su Kean: "I viola devono provare ad alzare la clausola. Ndour? Va aspettato"

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Queste le sue parole a partire da un commento sul caso del rinnovo di Rolando Mandragora a 2 milioni: "Questa è una valutazione che deve dipendere dalla pianificazione societaria. Io credo che al tifoso interessi soprattutto quanto sia funzionale un giocatore al progetto tecnico, non il suo ingaggio. Credo che l'importanza e la crescita di un giocatore siano dei parametri che vengano valutati".

Nell'ultimo anno Mandragora potrebbe aver overperformato?

"Il management della Fiorentina ci sta insieme tutti i giorni e lo vede tutti i giorni quindi lo conosce sicuramente meglio di noi. Il giudizio dall'esterno ovviamente non è come quello di chi è vicino ai giocatori. Quindi penso che la valutazione dei dirigenti della Fiorentina sia quella migliore ecco. Meglio di loro non lo può giudicare nessuno".

La Fiorentina deve puntare ad alzare la clausola di Kean

"Sicuramente ci proverà. E' un'operazione articolata per uno dei profili migliori degli ultimi anni. E' un'operazione strategica sia da un punto di vista sportivo che economico.Tutto ciò che lo può blindare alla Fiorentina penso che i viola lo proveranno a fare".

Che obiettivo si darebbe? 60 milioni?

"Sono valutazioni articolate, le variabili sono tante e legate tra di loro. Se gli dai più stipendio puoi alzare la clausola. Se abbassi la clausola in cambio avrai altro. Sono negoziazioni frutto anche del momento e della forza negoziale delle due parti in base alle alternative e al mercato. Ci sono variabili che cambiano i prezzi nel giro di poco. La Fiorentina fa bene a cercare di tenere la clausola alta ma deve dare qualcosa a Kean, magari sotto il profilo dell'ingaggio. Sono valutazioni da fare di caso in caso con tanta pazienza".

Che idea si è fatto di Ndour? E' pronto per la Fiorentina?

"Sulla carta sì, lo dovrà dimostrare. E' la complementarietà dei giocatori che fa il reparto. Non esistono due giocatori uguali. A creare il valore del reparto è la somma delle diversità. L'allenatore va a cercare di mettere insieme quei giocatori che per caratteristiche sono più compatibili. Ndour va aspettato per capire quanto ti può dare e poi fare le valutazioni. 40 giorni di mercato sono ancora tanti. Chiaro che la Fiorentina dovrà fare un mercato di rifondazione. La fortuna è che Pioli ha esperienza e idee chiare. Quando riparti meglio aspettare e poi prendere un giocatore funzionale".

Kessie secondo lei è un'operazione fattibile?

"Operazione impegnativa, non credo sia realistica".