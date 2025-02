RFV Fabbri record all'ultimo lancio: "Le rimonte sono belle come Fiorentina-Juve 4-2. Viola fortissima, ora sta a Palladino"

Il pesista Leonardo Fabbri, autore ieri della vittoria al meeting di Liévin con la migliore prestazione dell'anno con il lancio di 21.95, è intervenuto a "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola per raccontare le sue emozioni e parlare di Fiorentina: "Ora sono in Polonia, a pezzi dopo la gara di ieri. Una volta queste gare le reggevo bene - scherza - Ieri è stata una gara bella, la cercavo dopo una gara non andata benissimo la settimana prima in Croazia. Ma c'era il viaggio complicato dal Sudafrica e tutti già criticavano molto anche se alla fine negli ultimi anni ho sbagliato solo due gare. In questa pedana invece mi trovo bene ed ho già fatto il record italiano lo scorso anno e poi il podio è stato di livello altissimo e dunque è stato bello all'ultimo lancio. Troppo riischioso sempre all'ultimo lancio? Come in Fiorentina-Juventus 4-2, le rimonte sono sempre belle".

Gudmundsson? Io gli direi di lasciar perdere, non è facile a stagione in corsa infortunarsi e poi c'è Beltran che ha preso il posto perché sta facendo bene. Quello ti butta giù ma lui non deve farlo perché poi finisci in tunnel senza dìfine"

Che ti sembra la Fiorentina dopo il mercato? "Sulla carta è una squadra fortissima ma ora Palladino diventerà matto ad azzeccare le scelte. Però mi piace che riesca a cambiare la squadra in base all'evversario, con l'Inter mi è piaciuto tantissimo. Per fortuna non è un problema cui devo pensare io ma è fondamentale avere una rosa ampia per arrivare in fondo alle competizioni"