F. RUSSO A RFV, Beltran? Siamo nelle sue mani ma...

Federico Russo a Radio FirenzeViola

Il noto speaker radiofonico di Radio Dj e presentatore, tifosissimo della Fiorentina, Federico Russo, ha parlato, in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Ha fiducia in Nzola e Beltran?

"Ho fiducia, certo. Nzola è un uomo di fiducia di Italiano ed è un ottimo innesto in attesa di Beltran. Dal campionato argentino a quello italiano non sempre l'impatto è devastante, ci vuole tempo per ambientarsi. Tra qualche mese Beltran ci darà tante soddisfazioni. Anche Crespo inizialmente ebbe delle difficoltà".

Prosegue:" Anche Batistuta fece uguale, ma è normale con gli argentini. Abbiamo preso comunque l'attaccante del River Plate, non è scarso, dobbiamo solo essere pazienti".

Fiorentina e Atalanta è anche una sfida tra settime sorelle? E cosa ne pensa di Gasperini?

"Speriamo che il Franchi sia davvero la kriptonite, anche se Gasperini comunque è bravo. L'Atalanta fa sempre mercati intelligenti e con la cessione di Hojlund ha fatto investimenti importanti. Sarà una partita difficile. Bacino d'utenza minore per la Dea? Probabile, ma come organico siamo lì e soprattutto hanno costruito un grande gioco nel corso degli anni".

Questa Fiorentina può fare la corsa sull'Atalanta?

"Certo, ma non solo. Stiamo aspettando di esplodere dopo tanti innesti nuovi. Ho fiducia, dobbiamo avere pazienza, ma poi possiamo fare bene e puntare ad un posto in Europa".

Cosa deve migliorare questa Fiorentina?

"La difesa mi sembra in difficoltà, anche dopo l'infortunio di Mina. Serviva un investimento in più. Il problema dello scorso anno era di non riuscire a segnare, ma siamo tutti nelle mani di Beltran. Il gioco poi è sempre ottimo, manca un po' di cinismo in più".