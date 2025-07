RFV Apolloni: "Da Palladino a Pioli è un passo in avanti. Bernabè? Un affare per i viola"

vedi letture

Luigi Apolloni, ex difensore e oggi allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola. Ecco quanto detto dall'ex Parma sulle mosse di mercato della Fiorentina, iniziando dal nuovo allenatore: "Secondo me Stefano Pioli è un allenatore sottovalutato. Si sono accorti di lui quando ha vinto lo Scudetto col Milan. Poi si è preso una pausa andando in Arabia ma adesso torna e può fare benissimo. Secondo me passando da Palladino a Pioli la Fiorentina ha fatto un passo in avanti. Adesso Pioli arriva da tecnico importante, poi il campo darà il suo responso, ma in questo momento la Fiorentina ci ha guadagnato".

Da ex Parma, Apolloni ha parlato così di Adrian Bernabè, centrocampista dei ducali nel mirino della Fiorentina: "Sarebbe un grandissimo acquisto, purtroppo nell'ultima stagione ha avuto problemi fisici ma ha tanta qualità; è un jolly, può giocare in avanti, sulla trequarti ed esterno, ma anche davanti alla difesa. Può diventare un campione e in Serie A ha già mostrato il suo valore. La Fiorentina con lui farebbe un affare enorme. Su Sohm (anche lui accostato alla Fiorentina, ndr) dico che è un calciatore d'inserimento e di recupero pallone, tra l'altro complementare a Bernabè. Anche Sohm, come Bernabè, è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo".