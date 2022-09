EVACUO A RFV, La filosofia di Italiano va rispettata

L'ex attaccante viola Felice Evacuo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio FirenzeViola sulla Fiorentina: "Il turnover fa parte del gioco, anche perché la Fiorentina ha cambiato tanto. Per questo tipo di gioco ci vuole tempo per assimilare le idee, sicuramente la partenza in campionato non è stata entusiasmante ma anche la Coppa ha tolto energie mentali. Conoscendo il mister penso che il periodo negativo passerà, sicuramente quando la squadra sarà più rodata arriveranno anche i gol".

E' fondamentale avere una gerarchia o è meglio fare tante rotazioni?

"La filosofia di Italiano va rispettata, senz'altro tutti avranno modo di mettersi in mostra e poi emergeranno i titolari".