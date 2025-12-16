Calamai: "Il tifo si è esposto e non si torna indietro: società rifletta su questo"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola con la sua rubrica 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Sono rimasto molto colpito dal comunicato dell'Accvc. Parliamo di oltre cento club che rappresentano Firenze, la Toscana, l'Italia e il mondo. Diciamo che il centro di coordinamento dei viola club è il tifo più ragionato, che non vive solo di pancia ma comunque con passione straordinaria, cercando un punto d'incontro e di compromesso. Quando questo tifo, lo dico guardando la storia della Fiorentina, dice basta, ecco significa che questo è un passaggio clamoroso, senza ritorno. Un passaggio che dovrebbe far riflettere chi è al comando della Fiorentina.

Il lungo comunicato si chiude ricordando al presidente Rocco Commisso che le strade si dividono, che non è più una figura credibile per la presidenza della Fiorentina. Un comunicato in cui spunta a caratteri cubitali la parola 'Vergognatevi'. Mai era successa una cosa del genere nell'era Commisso, una presa di posizione così chiara. Un po' per rispetto anche per un uomo le cui condizioni di salute non sono chiare. Adesso però è stata presa una posizione che lascerà il segno".