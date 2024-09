DRAGO A RFV, Mandragora-Cataldi mediana funzionale

FirenzeViola.it

Nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'allenatore Massimo Drago, noto soprattutto per la sua esperienza sulla panchina del Crotone. Ecco le sue parole sulla griglia di partenza della Serie A dopo il mercato:"Le squadre che hanno dato continuità al proprio progetto hanno dei vantaggi, e da questo punto di vista l’Inter è davanti a tutti. Per le altre squadre, ciò che emerge da queste giornate è che chi ha visto cambiamenti significativi ha incontrato delle difficoltà, come nel caso della Fiorentina. Con il mercato chiuso, Palladino potrebbe lavorare con maggiore serenità e guadagnare il vantaggio che ci si aspetta".

Sulla possibilità di giocare in Europa con maggiore successo, Drago ha aggiunto: "La Fiorentina ha preso giocatori di qualità. Ho per esempio allenato Danilo Cataldi, che secondo me può essere quel valore aggiunto. Se ha la fiducia di tutti, può fare molto per la maglia viola. Credo che i nuovi innesti siano funzionali al progetto del tecnico, quindi ci sono tutte le possibilità per fare bene in Europa".

Sulla mediana della Fiorentina e su chi affiancare a Cataldi, ha detto: "Per come interpreto il calcio, credo sia necessario avere sia un destro che un mancino a centrocampo, quindi Mandragora lo vedo perfetto".

