DINI A RFV, Gaetano può sostituire Bonaventura

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Viola Amore Mio", per dire la su Gianluca Gaetano profilo accostato alla Fiorentina e di proprietà del Napoli che nella seconda metà della scorsa stagione ha militato in prestito nelle file del Cagliari. Ecco le sue parole:

Sul percorso del giocatore: "L'effetto è positivo perché è un giocatore che stimo al di là dell'affetto che provo per lui. Ha avuto un percorso fin qui difficile, dovuto al fatto che a Napoli i profeti in patria fanno più fatica che altrove e lo spazio era poco. Tutta questa serie di elementi ha fatto sì che fosse difficile".

Sulle sue caratteristiche: "È un giocatore interessante, può fare la mezzala a tutto campo con una certa confidenza nel segnare, sia inserendosi sia da calcio piazzato che di testa. È completo e serio, vive per quello che fa. Avere un giocatore del genere in rosa potrebbe benissimo, secondo me, può sostituire Bonaventura in una Fiorentina che deve ripartire con nuove energie".

Sulla possibilità d'approdo in maglia viola: "Sicuramente sarebbe un ipotetico punto d'arrivo per Gaetano, affronterebbe l'esperienza con il massimo entusiasmo e impegno che la cosa richiederebbe. Per me è un giocatore che vale 15 milioni che ma offrendo una cifra inferiore lo puoi portare a casa visto il suo contratto in scadenza nel 2025".

