DI GENNARO A RFV, Viola ora serve lo sforzo maggiore

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo". Queste le sue parole sull'Inter: "L'annata può essere considerata non negativa, poi tutto dipende dai risultati. L'aspetto economico poi è troppo importante, e l'Inter deve fare conto anche di questo. Inzaghi ha detto anche che lui parla con i fatti, pesa un po' lo scudetto perso l'anno scorso. Quest'anno a livello societario la situazione non è proprio idilliaca e quindi tutto diventa complicato soprattutto per Inzaghi".

Può arrivare un trofeo a Firenze? Mese di aprile decisivo? "La sosta può essere considerata importante per verificare la condizione di tutti. Cabral è diventato il centrale di riferimento, Nico Gonzalez sta arrivando a una condizione importante. In questo mese devi dare continuità ai risultati ed è importante aver ritrovato una certa mentalità. La condizioni fisica è fondamentale soprattutto perché i viola giocheranno su tre fronti. La Coppa Italia secondo è l'obiettivo più abbordabile. Però adesso lo sforzo deve essere maggiore. La ripresa ultima in campionato mi ha sorpreso: i viola hanno anche la possibilità di stupire a livello europeo".