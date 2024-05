DE SANTIS A RFV, Sarebbe bello ACF ripartisse da Castrovilli

FirenzeViola.it

L'intermediario ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole: "La faccenda di Castrovilli parte da lontano, dagli ultimi tre anni in cui abbiamo parlato troppo degli infortuni. Era uno dei giocatori più chiacchierati anche a livello di nazionale con tanto mercato. Le vicissitudini fisiche ne hanno rallentato la crescita ma se è tornato alla piena efficienza sarebbe un peccato perderlo a parametro zero. Questo ragazzo ha avuto grande sfortuna ma quando sta bene è assolutamente un giocatore importante. La Fiorentina dopo la conclusione della stagione andrà a mettere a posto le caselle che mancano a partire dall'allenatore, poi di lì passeranno tante valutazioni. Ma tra i tanti giocatori in scadenza bisognerà fare una riflessione importante per capire i parametri per far restare Castrovilli".

Per il giocatore meglio la Fiorentina o altre squadre?

"Roma e Lazio sono le uniche squadre assieme all'Inter delle prime posizioni a sapere da che allenatore ripartiranno e questo potrebbe essere un vantaggio. La Lazio ha Luis Alberto che potrebbe essere paragonato a Castrovilli come ruolo ma si parla della sua cessione, la Roma ha piazzato il primo colpo con Nandez. Per la Fiorentina sarebbe bello riprogrammare il futuro con l'Europa League e ripartire anche da Castrovilli".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO