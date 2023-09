CURRIALE A RFV, I compagni diano mano alle punte

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ascolta l'audio

Davis Curiale a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante del Frosinone oggi al Terracina Davis Curriale ha parlato a Radio Firenzeviola all'interno di 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Questo inizio del Frosinone un po' mi stupisce perché sulla carta la rosa non è così forte. Ma a volte ci dimentichiamo che Di Francesco ha fatto una semifinale di Champions, doveva solo trovare il suo ambiente ideale. La squadra gioca bene e affronta tutte le partite a viso aperto mettendo in difficoltà diverse squadre".

Quanto aiuta un presidente come Stirpe?

"Il presidente Stirpe è un presidente moderno, che non ti fa mai mancare nulla. Una persona squisita e non alza mai la voce: è un padre di famiglia che sa dare fiducia al suo staff. Dopo le retrocessioni ha fatto tesoro ed esperienza: quest'anno il Frosinone secondo me si salverà con largo anticipo".

E l'attacco del Frosinone le piace?

"I giovani si stanno mettendo in mostra e ho notato che sono spavaldi, hanno personalità e non hanno paura di mettersi in mostra. Merito del mister che ha lavorato bene a livello mentale".

Di Italiano cosa ne pensa?

"L'ho affrontato quando eravamo entrambi in Serie C. Ne parlano tutti un gran bene e secondo me a volte va in difficoltà solo perché la Fiorentina gioca tanti impegni e la rosa non è così lunga. Sono sicuro che nei prossimi anni andrà in una squadra da Champions".

Quando un attaccante non segna, come si risolve?

"Bisogna che scatti qualcosa da tutte le parti. Sia dai compagni sia dallo stesso attaccante che quando fa gol gioca anche meglio. Se non segna si intestardisce e magari dà anche meno mano alla squadra: far segnare la punta aiuta tutti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO