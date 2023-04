CUCCUREDDU A RFV, Spero in una finale Fiorentina-Juve

FirenzeViola.it

Antonello Cuccureddu a Radio Firenze Viola

Intervistato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante Viola AmoreMio, l'ex Fiorentina e Juventus Antonello Cuccureddu ha parlato così delle due semifinali di Coppa Italia in programma oggi e domani: "La Fiorentina sta facendo bene, anche se in campionato meriterebbe una posizione più prestigiosa. Per quanto riguarda la Coppa Italia, spero in una finale Fiorentina-Juventus. Un pezzo di cuore rimane a Firenze, dove ho fatto anni bellissimi. Mi sarebbe piaciuto vincere lì. Nella semifinale di stasera tiferò ovviamente Juventus e sarebbe bello vedere una sfida tra bianconeri e viola a Roma. Non credo che la Juve sia favorita stasera, forse in questo momento è l'Inter ad avere una struttura più solida".

Cuccureddu ha commentato anche alcune dichiarazioni di Arrigo Sacchi che lo riguardavano, quando entrambi, uno da giocatore e l'altro da tecnico delle giovanili, erano a Firenze: "Non mi ricordo di aver detto questa cosa. La Juventus è sempre stata grande ma si poteva battere, anche in quegli anni. Certe frasi non mi ricordo davvero di averle dette. Io e Sacchi abbiamo sempre avuto idee diverse ma ognuno è libero di esprimersi come vuole