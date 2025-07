Radio FirenzeViola, stasera a Sesto Fiorentino per il "Chi si compra? By night"

Questa sera Radio FirenzeViola a Sesto Fiorentino per "Chi si compra? By night". A partire dalle ore 20:00 saremo in diretta al Bar Blu in via Dante Alighieri 54 per un'apericena con Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini e tanti ospiti ex viola che interverranno durante la trasmissione, disponibile in streaming, su DAB e digitale terrestre sul canale 92. Vi aspettiamo per il buffet con consumazione inclusa a 13 euro. Per prenotare il tavolo potete chiamare lo 055 527 4264.