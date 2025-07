Radio FirenzeViola, dalle 20:00 la radiocronaca di Grosseto-Fiorentina: seguila con noi

Questa sera alle 20:00 la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo allo stadio Zecchini di Grosseto nel secondo test match della sua estate per affrontare i maremmani di mister Paolo Indiani. Segui la partita su Radio FirenzeViola con la radiocronaca del nostro inviato Andrea Giannattasio. In questa particolare programmazione, la nostra emittente trasmetterà in diretta dal Bar Blu di Sesto Fiorentino, via Dante Alighieri 54, con il "Chi si compra? By night". Presenti a Sesto Fiorentino Pietro Lazzerini, Tommaso Loreto e tanti ospiti ex viola che interverranno durante la trasmissione, disponibile in streaming, su DAB e digitale terrestre sul canale 92.

