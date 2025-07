RFV Martorelli: "La Fiorentina sta dando segnali importanti: si vuole rinforzare ancora di più"

vedi letture

Giocondo Martorelli, noto agente sportivo, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio", di quella che è la Fiorentina che si sta formando: "La Fiorentina sta dando segnali importanti, a partire dall'allenatore: gli scorsi anni erano stati presi allenatori giovani che nelle loro esperienze hanno comunque fatto bene, ma adesso con Pioli si è fatta una scelta di esperienza. Anche inserire un giocatore come Dzeko. In più si sono presi anche giocatori di prospettiva come Viti e soprattutto Fazzini. Per essere competitivi oggi bisogna costruire rose ampie: fare il campionato e le coppe europee fa si che si debba avere rose competitive. La volontà della Fiorentina è quella di rinforzare sempre di più la squadra e sono convinto che nelle prossime settimane ci saranno diversi acquisti. é normale quindi che ci siano anche delle uscite, proprio per i bilanci e per questo bisogna fare i complimenti a Commisso".

Le chiedo anche un suo pensiero su Celeste Pin

"Era un amico, una persona straordinaria e solare. È stato davvero un fulmine a ciel sereno e mi ha addolorato tantissimo. Il minimo che potessi fare è rivolgergli un pensiero e fare le condoglianze alla famiglia".

Offerta per Kessie, una sua opinione?

"Onestamente se il ragazzo guadagna quelle cifre lì non penso che possa essere abbordabile per nessuna società italiana. Anche se si dovesse abbassare l'ingaggio non sarebbe un giocatore da "progetto Fiorentina". L'aspetto economico è inavvicinabile, al di là delle qualità del calciatore".

Avrebbe le caratteristiche del giocatore che manca alla Fiorentina?

"A prescindere di tutto quello che conta è quello che pensa Pioli, che lo ha anche avuto al Milan e quindi lo conosce al cento per cento e ne avrebbe piena fiducia: mai come in questo caso nessuno di noi potrebbe dare un giudizio migliore di lui su una questione di questo tipo".

Sohm del Parma, un suo giudizio?

Ottimo profilo per qualità ed età. L'ha dimostrato nel Parma che comunque ha sempre espresso un bel gioco. Per quanto riguarda l'evoluzione tattica di Pioli questo farebbe si che alcuni esterni dovrebbero cambiare casacca. Se quello che cerca l'allenatore è un giocatore come Kessie, per dare massa muscolare al centrocampo, allora credo che si stiano muovendo su più fronti, con giocatori simili a lui".

Fagioli regista, che ne pensa?

"Mi piace come idea. L'anno scorso con Thiago Motta nel primo mese lo ha fatto: era il cervello della squadra di quel momento. Ha intelligenza tattica e anche tecnica".

